Strade Bianche - L'Américaine Faulkner, troisième, disqualifiée pour avoir utilisé un glucomètre

Les règlements de l'UCI interdisent en effet l'usage de ces glucomètres qui permettent de mesurer en temps réel son taux de glucose et de prévenir une éventuelle fringale. L'Américaine âgée de 30 ans avait animé la fin de course à Sienne: en tête lors des derniers kilomètres, elle avait été reprise à seulement 600 mètres du but par la Néerlandaise Demi Vollering, victorieuse de l'épreuve, et Lotte Kopecky, tenante du titre battue d'un souffle sur la ligne. Faulkner avait fini 3e à 18 secondes. La troisième place revient finalement à la Danoise Cécilie Ludwig, qui avait terminé quatrième à 2:01. (Belga)