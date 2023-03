Un supposé trafiquant de drogues mis en examen à Nanterre après une "saisie rare" d'argent

Une telle somme en liquide constitue "une saisie rare", a commenté une source proche du dossier, précisant que le suspect était déjà bien connu des services de police, notamment pour trafic de stupéfiants. Vendredi, il a également été mis en examen pour participation à une association de malfaiteurs, détention et acquisition d'armes de catégorie B. Le suspect a ensuite été placé en détention provisoire, a précisé le parquet de Nanterre, joint par l'AFP. Son arrestation a eu lieu le 7 mars dernier, à Nanterre, ville de plus de 90.000 habitants située à une dizaine de kilomètres à l'ouest de Paris. Le jeune homme avait alors sur lui une grosse somme d'argent (212.000 euros), 72 kilos de résine, 15 kilos d'herbe et une centaine de capsules de cannabis d'un gramme chacune. Une enquête préliminaire a été ouverte dans la foulée par le parquet, confiée à la police judiciaire du département. Les investigations se poursuivent désormais sous la forme d'une information judiciaire. (Belga)