Vingt millions fédéraux pour soutenir des projets de développement de la 5G

"Que ce soit dans le secteur de la santé, ou en termes de mobilité ou de sécurité, le déploiement de la 5G peut faire toute la différence. Aujourd'hui, nous aidons financièrement 21 projets innovants très concrets", a dit Mme De Sutter dans un communiqué. La ministre Groen a pointé du doigt le retard pris en Belgique dans la 5G, une technologie contestée notamment par des militants écologistes en Belgique. Ainsi à Bruxelles, ce n'est que le 17 février que le parlement bruxellois a donné son feu vert au déploiement de la 5G dans la capitale en autorisant une hausse limitée de la norme d'émissions actuelle pour pouvoir l'implanter. "Cela doit rapidement changer. Il était temps de rattraper le retard que notre pays a pris dans le déploiement de la 5G. Ces 21 projets sélectionnés constituent une étape cruciale pour rattraper notre retard, d'autant plus qu'ils proposent des technologies innovantes. En outre, ces projets démontrent comment la 5G peut avoir un impact sociétal, à côté de son impact économique. Ils montrent comment la 5G peut faire la différence", a-t-elle dit dans un communiqué. Les projets soutenus permettront par exemple aux services de secours de localiser plus rapidement le lieu d'un incendie grâce à un drone, de mieux contrôler le trafic routier grâce à l'avertissement instantané d'accidents ou des feux de circulation intelligents, ou encore à des médecins de donner à distance des instructions dans une ambulance connectée. Ces projets s'inscrivent dans le cadre du Plan de relance et de résilience lancé dans le cadre de la crise sanitaire. (Belga)