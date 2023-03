WTA Indian Wells - Elise Mertens rejoint les quarts du double pour un duel contre la paire N.1 au monde

Mertens et Hunter affronteront en quarts de finale les Tchèques Katerina Siniakova et Barbora Krejcikova, respectivement N.1 et N.2 au classement mondial du double et lauréates de sept tournois du Grand Chelem, dont le dernier Open d'Australie. Collins et Stearns avaient éliminé au premier tour Kimberley Zimmermann et la Hongroise Anna Bondar. Mertens, 37e joueuse mondiale, a été éliminée dès le premier tour du simple 6-3, 6-1 par la Chinoise Wang Xinyu (WTA 67). (Belga)