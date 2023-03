Asile et migration - Italie: 86 morts, nouveau bilan provisoire d'un naufrage de migrants

"Ce matin, cinq autres corps ont été retrouvés, deux hommes, une femme et deux enfants âgés d'environ trois et huit, neuf ans", portant le total à 86 morts, a déclaré le maire de Cutro, Antonio Ceraso, lors d'une visio-conférence avec l'association de la presse étrangère à Rome. En outre, "14 ou 15 personnes au moins manquent encore à l'appel, même si nous espérons que quelqu'un ait pu survivre et faire immédiatement perdre ses traces du lieu du naufrage", a ajouté M. Ceraso, précisant que les recherches d'éventuels autres corps se poursuivaient. Le 26 février à l'aube, une embarcation provenant de Turquie avec environ 175 personnes à bord a fait naufrage à quelques dizaines de mètres des côtes de Cutro, en Calabre, la région pauvre formant la pointe de la Botte italienne. Les autorités maritimes, et en particulier les garde-côtes, sont soupçonnés de n'avoir pas réagi assez vite aux informations faisant état de la présence d'un navire surchargé dans la zone et la justice a ouvert une enquête sur les circonstances de ce drame. "Mais comment est-il possible que des choses pareilles aient encore lieu de nos jours", s'est interrogé le maire de Cutro. "Ces personnes partent par désespoir, cela veut dire que là où elles se trouvent, elles vivent une tragédie encore plus grande, des viols, des violences", a souligné M. Ceraso, appelant "à trouver une solution pour éviter ces tragédies". (Belga)