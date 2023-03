ATP Indian Wells - Calors Alcaraz tranquille en quarts de finale, Auger-Aliassime sauve six balles de match

C'est au courage et à l'adrénaline que le Russe, 6e mondial, a surmonté la douleur de sa blessure, survenue sur une balle de break en sa faveur, à 3-2 dans le deuxième set, pour finalement renverser 6-7 (5/7), 7-6 (7/5), 7-5 l'Allemand Alexander Zverev (ATP 14). Le vainqueur de l'US Open 2021 a ainsi décroché sa 17e victoire d'affilée, en s'appuyant aussi sur un tennis retrouvé. Celui qui lui a permis de s'imposer consécutivement à Rotterdam, Doha et Dubaï en février. Carlos Alcaraz lui, n'a passé que 46 minutes sur le court, car son adversaire, Jack Draper (56e), a été contraint à l'abandon en raison d'une blessure abdominale, à 6-1, 2-0. Demi-finaliste l'an passé, le prodige de Murcie vise mieux évidemment. D'autant que le gain du tournoi lui permettrait de remonter sur le trône mondial, occupé par Novak Djokovic, absent car non vacciné contre le Covid. L'Espagnol aura sur sa route en quarts de final Félix Auger-Aliassime (ATP 10). Le Canadien a sauvé six balles de match contre l'Américain Tommy Paul (ATP 19), avant de s'imposer 3-6, 6-3, 7-6 (8/6). Cameron Norrie n'a lui pas fait de détail pour déboulonner Andrey Rublev, demi-finaliste l'an passé. Agressif et tranchant, le Britannique (ATP 12) s'est imposé 6-2, 6-4 et affrontera l'Américain Frances Tiafoe (ATP 16). Le tenant du titre, Taylor Fritz (ATP 5), a lui été à peine moins expéditif pour se débarrasser 6-4, 6-3 du Hongrois Marton Fucsovics (ATP 84). Son prochain rival sera l'Italien Jannik Sinner (ATP 13), qui a mis fin au parcours du vétéran suisse Stan Wawrinka (ATP 100) 6-1, 6-4. (Belga)