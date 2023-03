Avery Dennison: Les Engagés et le PTB appellent la Région à agir

Le chef de groupe des Engagés au parlement wallon, François Desquesnes, a ainsi demandé au président de l'assemblée, le socialiste André Frédéric, que soit organisée, mardi prochain, une commission conjointe Économie et Emploi afin d'y débattre de la situation de l'entreprise. "La Région a entre les mains des éléments d'action et des leviers afin d'amortir le choc", a défendu François Desquesnes. Dans les rangs de l'opposition toujours, le PTB appelle quant à lui le gouvernement wallon "à refuser ce plan de licenciement". Il plaide également "pour qu'une réunion extraordinaire de la commission économie soit mise à l'agenda le plus rapidement possible afin de débattre de cette annonce avec le ministre Borsus". "Grâce à ces accords avec le gouvernement wallon, Avery Dennison reçoit chaque année des réductions énergétiques. Il est impossible d'en connaître le montant exact mais ces licenciements sont d'autant plus inacceptables que cette entreprise, qui a enregistré un bénéfice net de 757 millions d'euros l'an passé, est soutenue avec des deniers publics", a souligné la députée Amandine Pavet. Mercredi matin, à l'issue d'un conseil d'entreprise, la direction d'Avery Dennison a fait part de son intention de procéder à un licenciement collectif de 245 des 556 travailleurs de son site sonégien, tout en annonçant sa volonté de le moderniser. Le groupe américain Avery Dennison est spécialisé dans les technologies de l'adhésif, de l'affichage graphique et des matériaux d'emballage. (Belga)