BMW vise une marge opérationnelle entre 8 et 10% dans l'automobile en 2023

"Particulièrement dans des conditions difficiles, le groupe BMW fait preuve d'un haut degré de résilience", a déclaré son patron Oliver Zipse dans un communiqué. Le groupe bavarois s'attend à voir grimper en 2023 la part des véhicules tout électriques à 15% des ventes totales, contre 9% l'an dernier. BMW qui fabrique également des motos et tire d'autres recettes de sa branche financement a par ailleurs confirmé mercredi avoir dégagé en 2022 un bénéfice net record de 18,6 milliards d'euros, en forte hausse de 49% sur un an. Une performance obtenue malgré une baisse de ses ventes de 4,8% en volume, compensée par des prix de vente plus élevés, comme indiqué la semaine dernière. BMW continue début 2023 de profiter du boom de ses modèles électriques, dont les ventes ont doublé au cours des deux premiers mois de l'année, par rapport à la même période de l'an passé, selon un communiqué. (Belga)