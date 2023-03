Conference League - La Gantoise en Turquie, face à Basaksehir, pour tenter de se hisser en quarts

Sur une pelouse détrempée, l'ancien Anderlechtois Stefano Okaka avait donné l'avantage aux Turcs (16e). Gift Orban avait égalisé (35e). La Gantoise n'a plus atteint les quarts d'une compétition européenne depuis la Coupe de l'UEFA 1992. Les hommes d'Hein Vanhaezebrouck arrivent à ce rendez-vous en confiance après le large succès 2-6 à Zulte Waregem. Cinquièmes du championnat à 1 seul point du Club Bruges, les Buffalos sont toujours en course pour une place dans les Champions playoffs. De son côté, Basaksehir traverse une période difficile, avec trois défaites de rang en championnat. La dernière dimanche contre Besiktas (0-2), avec en prime une carte rouge reçue par Adnan Januzaj, arrivé début février au club. Avec Lucas Biglia (ex-Anderlecht) et Ahmed Touba (ex-Club Bruges et OHL), deux autres vieilles connaissances du championnat belge évoluent à Basaksehir. L'Union Saint-Gilloise, contre l'Union Berlin (3-3 à l'aller) en Europa League, et Anderlecht, à Villarreal (1-1 à l'aller) en Conference League, joueront jeudi. (Belga)