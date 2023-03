Coupe CEV - Roulers affrontera Modène en finale

Vainqueur il y a une semaine de la manche aller, Roulers s'est extirpé du piège tendu par Piacenza ce mercredi soir. Après s'être inclinés 3-0, les Roulariens - vainqueurs à l'aller sur le même score - ont mis la main sur le set en or (12-15). Une manche remportée qui leur a ouvert les portes de la finale qu'ils disputeront les 29 mars et 5 avril prochains face à Modène, une autre formation italienne, qui a terminé troisième de la phase classique du championnat italien et qui croisera la route de... Piacenza en quarts de finale de leurs playoffs locaux. Les Transalpins, sortis victorieux de la manche aller face à Belchatow voici sept jours (3-1), se sont payés le luxe de gagner le match retour 2-3 (25-22, 21-25, 25-21, 16-25, 14-16). Cette qualification de Roulers est historique puisque cela faisait 21 ans qu'une équipe du championnat belge ne s'était pas hissée à pareil stade. (Belga)