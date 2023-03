Coupe CEV - Roulers se déplace à Piacenza avec une finale européenne dans le viseur

Pour atteindre la finale, les hommes de Steven Vanmedegael devront soit gagner deux sets pendant la rencontre, soit le 'golden set' s'ils perdent 3-0 ou 3-1. Roulers vise une quatrième finale européenne. En 2002, l'équipe de Flandre-Occidentale avait remporté la Coupe CEV, qui s'appelait alors Top Teams Cup. En 1998 et 1999, elle avait été battue en finale de la Challenge Cup. Le Gas Sales Bluenergy Piacenza, fondé en 2018, voudra suivre les traces de la Pallavolo Piacenza, disparue au terme de la saison 2017-2018, qui a remporté notamment la Coupe CEV en 2006, la Coupe Challenge en 2013 et a été finaliste de la Ligue des Champions en 2008. Roulers arrive en confiance, en étant invaincu en championnat depuis le début de la saison et avec une 15e Coupe de Belgique déjà dans son escarcelle. La semaine passée, Bluenergy a remporté la Coupe d'Italie. Le vainqueur affrontera en finale, les 29 mars et 5 avril, le vainqueur de l'autre demi-finale entre les Italiens de Modène et les Polonais de Belchatow. Modène avait remporté l'aller 3-1. (Belga)