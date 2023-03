Coupe CEV - Un authentique exploit à Piacenza pour Roulers qui se hisse en finale

Mardi dernier, Roulers - le champion de Belgique en titre - avait créé la sensation en demi-finale de la Coupe CEV en écartant Piacenza par 3-0. Une belle victoire qui offrait un viatique intéressant aux Belges, mais pas suffisant, puisqu'il fallait au moins remporter deux sets ce mercredi pour se qualifier pour la finale. Une tâche qui s'annonçait délicate face au récent vainqueur de la Coupe d'Italie. D'entrée de jeu, Piacenza démontrait un tout autre visage que lors de son déplacement à Roulers la semaine précédente, mettant la main sur les trois sets: 25-17, 25-19 et 25-21. Un résultat qui envoyait les deux formations au set en or pour se départager, soit une manche disputée en quinze points. Roulers montrait déjà bien plus de mordant, parvenant à tenir la cadence des locaux dans la première moitié du set (8-7), avant de même prendre les commandes (8-10 et 10-13). À deux points de la qualification, Roulers faisait preuve de maturité pour s'offrir trois balles de match (11-14). La deuxième fut suffisante, les Belges s'imposant (12-15) et créant un véritable exploit. Les Roulariens se hissent donc en finale de la Coupe CEV! Cela faisait 21 ans qu'une formation belge n'était pas arrivée à un tel niveau de la compétition. Roulers disputera sa quatrième finale européenne, après une victoire en 2002 en Coupe CEV, qui s'appelait alors Top Teams Cup, et deux défaites en Coupe Challenge (1998 et 1999). Les Roulariens joueront la finale les 29 mars et 5 avril face à Belchatow ou Modena, qui devaient encore conclure leur rencontre ce mercredi soir. (Belga)