Crise entre Quito et Buenos Aires après la fuite d'une ex-ministre équatorienne

L'Equateur a déclaré "persona non grata" l'ambassadeur d'Argentine à Quito, Gabriel Fuks, et a rappelé pour consultations son ambassadeur à Buenos Aires, Xavier Monge, a annoncé lors d'une conférence de presse le chef de la diplomatie équatorienne Juan Carlos Holguin. L'ancienne ministre équatorienne des Transports et des Travaux publics, Maria de los Angeles Duarte Pesantes, "s'est présentée à l'ambassade d'Argentine à Caracas" mardi, sans préciser comment elle était arrivée là, avait annoncé plus tôt le ministère des Affaires étrangères argentin. Le gouvernement équatorien avait rapporté lundi dans un communiqué que l'ancienne ministre avait pris la fuite, exhortant l'Argentine à fournir des explications. Le rappel de l'ambassadeur à Buenos Aires est dû aux "inconsistances" dans ces explications, a déclaré M. Holguin. Le ministre argentin des Affaires étrangères, Santiago Cafiero, a pour sa part affirmé que Mme Duarte Pesantes s'était "échappée" de l'ambassade "sans que le personnel en ait connaissance". L'ancienne ministre s'était réfugiée avec son fils mineur dans l'ambassade argentine à Quito en août 2020, après avoir été condamnée à huit ans de prison pour corruption par la justice équatorienne. Elle avait été condamnée, au même titre que l'ex-président équatorien Rafael Correa (2007-2017) -- en exil en Belgique -- et d'autres anciens responsables gouvernementaux, pour son rôle dans un montage de près de 7,6 millions de dollars en pots-de-vin en échange de contrats avec l'Etat, selon le bureau du procureur. En décembre 2022, l'Equateur a refusé d'accorder un sauf-conduit à l'ex-ministre qui lui aurait permis de quitter le pays et de rejoindre l'Argentine, où l'asile lui a été octroyé. (Belga)