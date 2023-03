Cyclone Freddy: le Malawi en appelle à l'aide internationale face à une "tragédie"

Le chef de l'Etat a décrété deux semaines de deuil national, avec les drapeaux mis en berne pendant les sept premiers jours. "Ce cyclone est le troisième en 13 mois à frapper notre pays. Une preuve des réalités du changement climatique", a-t-il estimé lors d'un discours télévisé. En déplacement plus tôt à Blantyre (sud), capitale économique et épicentre de la catastrophe, il a assisté à une cérémonie pour les victimes du cyclone. "C'est une tragédie nationale", a-t-il déclaré muni d'un imperméable et de bottes de pluie. "Je lance un appel aux partenaires internationaux et aux donateurs pour qu'ils apportent une aide supplémentaire face aux destructions et aux dégâts causés par le cyclone tropical Freddy", a-t-il poursuivi. Une réunion ministérielle d'urgence a autorisé le déblocage de 1,6 milliard de kwacha (1,5 million de dollars) pour aider les populations affectées. "Mais je peux déjà vous dire que cet argent ne suffira pas", a souligné M. Chakwera dans son discours. D'une longévité exceptionnelle, Freddy avait déjà frappé l'Afrique australe fin février, faisant 17 morts, avant de refaire le chemin inverse début mars. D'après les dernières prévisions, Freddy devrait se dissiper sur les terres mais les pluies risquent de persister encore plusieurs jours. Le cyclone a également frappé le Mozambique voisin à son deuxième passage. Un bilan encore partiel fait état de 21 morts. (Belga)