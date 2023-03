Deux familles reçoivent une reconnaissance posthume pour avoir hébergé des juifs en 40-45

À la résidence de l'ambassadrice d'Israël, une cinquantaine de personnes étaient présentes, a pu constater Belga sur place. Les descendants de la famille Steurs et Wijnants, qui ont hébergé et caché les membres de la famille Malher dans les années 40 à Anvers et à Aarschot, ont reçu un diplôme ainsi qu'une médaille avec l'inscription "Qui sauve une vie, sauve l'humanité". L'ambassadrice d'Israël a rappelé par la même occasion que ces familles se mettaient elles-mêmes en danger en venant en aide aux familles juives qu'elles ont hébergées. "Merci d'avoir eu le bon geste quand le monde a mal tourné", s'est-elle adressée aux familles en question. Les descendants des familles belges qui ont hébergé les membres de la famille juive ont tenu à rappeler le courage des actions de leurs ancêtres compte tenu du danger que cela représentait à l'époque et ont exprimé leur reconnaissance envers la communauté juive d'honorer leurs grands-parents et arrières-grands-parents. "Je remercie vos grands-parents, vos arrière-grands-parents qui ont eu le courage de nous aider pendant la Seconde Guerre mondiale", a salué Antoinette Malher, descendante de la famille juive hébergée. "Ils ont contribué à la survie de mes parents et grands-parents du côté maternel. Ils ont pris des risques énormes au péril de leur vie alors que d'autres restaient silencieux ou collaboraient avec les Allemands", a-t-elle poursuivi. "Il est crucial que toutes ces histoires continuent d'être racontées. Espérons qu'un jour, les mots 'plus jamais' deviendront une réalité", a-t-elle conclu. (Belga)