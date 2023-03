Enseignement: le réseau WBE doté d'un comité de concertation

Cet organe, qui rassemblera direction et syndicats, aura notamment pour mission de délibérer sur les conditions générales de travail, comme le règlement de travail de travail par exemple. Il ne servira toutefois pas à négocier les différents statuts des membres du personnel des établissements WBE. Cette compétence restera attribuée à un comité ad hoc, appelé dans le jargon "de secteur IX". Le réseau WBE a officiellement vu le jour en février 2019. Il gère les quelque 500 écoles et internats de l'ancien réseau de la Fédération Wallonie-Bruxelles (ex-Communauté française). Ce pouvoir organisateur accueille plus de 200.000 élèves ou étudiants de la maternelle à l'enseignement supérieur et emploie plus de 30.000 personnes. (Belga)