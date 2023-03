Europa League - Fischer, entraîneur de l'Union Berlin: "Contre l'Union SG, cela se jouera sur des détails"

"Pour les deux équipes, les choses sont claires: la victoire est nécessaire pour accéder au tour suivant", a déclaré Urs Fischer, l'entraîneur suisse de l'équipe allemande. "Je m'attends à un match passionnant entre deux formations qui se valent. Nous devrons montrer notre beau visage sur le terrain. Les détails seront décisifs et nous devrons être efficaces." "L'Union Saint-Gilloise est une équipe qui est à notre niveau", a enchéri le défenseur Robin Knoche "Ce seront les petits détails qui détermineront l'issue de la rencontre. Pour nous, il sera important d'être efficace dans la zone de vérité et de rester bien organisé en défense." Fischer, 57 ans, coach de l'Union Berlin depuis 2018, dispose d'un noyau en pleine forme, contrairement à son collègue Karel Geraerts. Pour le vice-champion de Belgique, Yorbe Vertessen manquera à l'appel en raison d'une blessure aux adducteurs. L'attaquant, 22 ans, a inscrit un but et délivré une passe décisive lors du match aller, mais selon Fischer, l'Union SG dispose de nombreuses solutions de rechange. "Il y a dans leur noyau des joueurs qui ont les qualités pour faire face à ce forfait. Leur groupe est suffisamment large. Nous l'avons remarqué lors du match aller, lorsqu'ils ont dû remplacer le capitaine Teddy Teuma. Il y a suffisamment de bons attaquants pour prendre la place de Vertessen", a conclu Fisher. (Belga)