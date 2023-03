Incident avec un drone en mer Noire - Drone en mer Noire: l'espionnage américain est l'une des causes de l'incident

"Les causes de l'incident sont la non-observation par les Etats-Unis de la zone de limitation des vols annoncée par la Russie et établie du fait de la conduite de l'opération militaire spéciale (en Ukraine), ainsi que le renforcement des activités de renseignement contre les intérêts de la Russie", a indiqué Sergueï Choïgou, cité dans un communiqué du ministère russe de la Défense. "Les vols de drones américains stratégiques au large de la Crimée sont de nature provocante, ce qui crée les conditions pour une escalade en mer Noire", poursuit ce communiqué publié après l'appel entre M. Choïgou et Lloyd Austin. "La Russie ne souhaite pas une telle évolution des événements mais elle réagira désormais proportionnellement à toute provocation", ajoute le ministère, en estimant que "les principales puissances nucléaires doivent agir de la façon la plus responsable possible, notamment en gardant des canaux de communication militaires ouverts pour discuter de toute situation de crise". Dans un communiqué distinct, le ministère russe de la Défense a annoncé que le chef d'état-major, Valéri Guérassimov, s'était entretenu lui aussi par téléphone mercredi avec son homologue américain, Mark Milley, sans fournir plus de détails. Le Reaper MQ-9 est tombé mardi dans les eaux internationales après avoir été percuté, selon Washington, par un chasseur russe. Moscou admet l'interception de l'appareil par ses avions de chasse mais dément tout contact qui aurait mené au crash. (Belga)