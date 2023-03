Incident avec un drone en mer Noire - La Russie veut récupérer elle-même le drone américain tombé en mer Noire

Le Reaper MQ-9 est tombé en mer après avoir été percuté, selon Washington, par un chasseur russe. Moscou admet l'interception de l'appareil mais dément tout contact et être à l'origine du crash. Un porte-parole de la Maison Blanche, John Kirby, avait précédemment affirmé sur CNN que les Etats-Unis avaient "pris des mesures" pour récupérer leur appareil. La Russie a jugé les Etats-Unis responsables de l'incident et des tensions qu'il suscite, appelant Washington à cesser les vols "hostiles" de drones. A l'inverse, les autorités ukrainiennes ont accusé les forces russes d'avoir délibérément fait chuter le Reaper, afin de signaler que Moscou était prêt à l'escalade. La Russie a entretemps indiqué qu'elle allait s'efforcer de retrouver l'appareil et de la remonter à la surface pour l'analyser, alors que les Etats-Unis prévoient de faire de même. Le drone Reaper est un aéronef de 20 mètres d'envergure piloté à distance, équipé de capteurs embarqués pour la surveillance, ainsi que d'armement. Volant à une vitesse de croisière de 335 km/h, il bénéficie d'une autonomie de plus de 24 heures. C'est la première fois depuis le début de l'assaut russe contre l'Ukraine le 24 février 2022 qu'un pays de l'Otan reconnaît avoir perdu un équipement opéré par lui-même dans cette région hautement inflammable. (Belga)