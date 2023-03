Incident avec un drone en mer Noire - L'ambassadeur russe aux États-Unis appelle Washington à cesser les vols "hostiles"

"Nous partons du principe que les États-Unis s'abstiendront de spéculations ultérieures dans l'espace médiatique et cesseront leurs vols près des frontières russes", a déclaré M. Antonov dans un communiqué sur Telegram. "Nous considérons toute action avec recours à des armements américains comme ouvertement hostile", a-t-il souligné. "La Russie ne cherche pas de confrontation et reste pour une coopération pragmatique dans l'intérêt des peuples de nos pays", a assuré M. Antonov. Les États-Unis ont accusé mardi l'aviation russe d'avoir "intercepté et percuté" un drone américain Reaper au-dessus de la mer Noire et provoqué sa chute. La Russie a démenti ces accusations tout en reconnaissant que deux de ses chasseurs avaient intercepté un drone américain qui avait été détecté "dans la zone de la péninsule de Crimée" et avançait "en direction" des frontières de la Russie. "Les chasseurs russes n'ont pas utilisé leurs armements", et ne sont pas entrés en contact avec le drone qui volait "avec des transpondeurs éteints" et avait violé "la zone du régime provisoire d'utilisation de l'espace aérien établie pour mener l'opération militaire spéciale" en Ukraine, selon l'armée russe. (Belga)