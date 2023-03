Italie: 12 ans de prison pour une cheffe de la mafia napolitaine

Maria Licciardi, 71 ans, a été reconnue coupable par un tribunal de Naples de participation à une association criminelle à caractère mafieux, d'extorsions et de violences. Surnommée "la piccoletta" à cause de sa petite taille, elle avait été arrêtée en août 2021 à l'aéroport de Rome alors qu'elle s'apprêtait à s'envoler pour l'Espagne. Elle est la soeur du défunt Gennaro Licciardi, fondateur du clan familial basé dans les banlieues de Scampia et Secondigliano à Naples. Elle a inspiré le personnage de Scianel dans la série télévisée "Gomorra", adaptation du livre éponyme de l'écrivain italien Robert Saviano sur la mafia napolitaine. Elle avait déjà été condamnée à 10 ans de prison avant d'être libérée en décembre 2009, période après laquelle elle aurait repris la direction des opérations du clan, selon les médias. (Belga)