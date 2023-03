L'action Credit Suisse en chute libre, les Bourses boivent la tasse

Peu après 15H00, l'action chutait de plus de 25% après avoir dévissé de plus de 30% en début d'après-midi, à un plus bas historique d'1,55 franc suisse. Les Bourses buvaient la tasse dans la foulée, les déboires de Credit Suisse ravivant les craintes liées au secteur bancaire. A 14h45, Paris dévissait de 2,97%, Londres de 2,76%, Francfort de 2,43% et Milan de 4,01%. L'indice du secteur européen des banques (Stoxx 600 Banks) plongeait de plus de 7%. A Bruxelles, le Bel 20 cédait près de 2,2%. Outre-Atlantique, les marchés américains reculaient dans les premiers échanges, le Dow Jones rendait 1,40%, l'indice Nasdaq reculait de 1,01% et l'indice élargi S&P 500 de 1,39%. Pétrole au plus bas depuis décembre 2021, taux en forte baisse, dollar en hausse, vague de volatilité: les signes de grande fébrilité des investisseurs se lisaient sur tous les marchés. (Belga)