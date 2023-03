Le nouveau parti BBB grand vainqueur des élections provinciales aux Pays-Bas

Le BBB devient le plus grand parti avec 19% des voix, ce qui lui permet d'obtenir 15 des 75 sièges de la Chambre haute néerlandaise. GroenLinks (8 sièges) et le parti social-démocrate PVDA (7), qui s'étaient mis d'accord pour former un cartel, deviennent tout aussi importants en combinant leurs forces. Tous les partis de la coalition actuellement au pouvoir aux Pays-Bas sont par contre en recul, selon ces sondages. Les libéraux du VVD du Premier ministre Mark Rutte passent de 12 à 10 sièges. Les chrétiens-démocrates du CDA (de 9 à 5), le parti de gauche D66 (de 7 à 6) et ChristenUnie (de 4 à 3) perdent également des sièges. La baisse la plus importante concerne le Forum pour la démocratie (Forum voor Democratie). Si le parti d'opposition de Thierry Baudet était le grand vainqueur des élections provinciales il y a quatre ans, il subit cette année une lourde défaite, passant de 12 à 2 sièges à la Chambre haute. (Belga)