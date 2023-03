Ligue des Champions - Haaland troisième joueur à inscrire un quintuplé en Ligue des Champions

Avant lui, seuls Lionel Messi, en 2012 avec Barcelone contre le Bayer Leverkusen, et Luiz Adriano, en 2014 avec le Shakhtar Donetsk contre BATE Borisov, avaient marqué cinq buts dans un match de la compétition reine du football européen. Haaland ne dispute que sa quatrième saison en C1, mais il tutoie déjà les sommets: le voilà désormais crédité de 33 buts en 25 matches dans l'élite européenne, un record de précocité. A 22 ans et 236 jours, Haaland il devient le plus jeune joueur à atteindre les 30 buts dans la compétition, dépassant Kylian Mbappe pour 116 jours. Il a compilé par ailleurs 39 pions (en 36 matches) avec les 'Cityzens', ce qui constitue déjà un record pour le club sur une saison, battant celui de Tommy Johnson (38 buts) qui remontait à 1928/1929. (Belga)