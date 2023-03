Ligue des Champions - Naples a remis le couvert face à Francfort

A Naples, Luciano Spalletti a replacé Alex Meret dans la cage et a aligné son trio d'attaque composé de Matteo Politano, Osimhen et Khvicha Kvaratskhelia. Les soucis d'effectifs étaient plus importants pour l'Eintracht où Oliver Glasner devait se passer de son meilleur attaquant Randal Kolo Muani, suspendu, et de Jesper Lindström, blessé à la cheville. Les Napolitains n'ont pas misé sur leur avance acquise à l'aller et sur une mauvaise relance de Francfort, Politano a expédié des 20 mètres un ballon à ras de terre, qui a obligé Kevin Trapp à s'étirer (2e). Le gardien allemand a encore dû intervenir sur une mauvaise remise de Tuta alors qu'Osimhen était à l'affût (13e) et a bien anticipé devant Kvaratskhelia, lancé en profondeur par Zielinski (19e). Le gardien visiteur a encore expédie en corner un plat du pied de l'attaquant géorgien arrivé devant lui (43e). Mais sur un centre de Politano, Osimhen a fait oublier d'un coup de tête ces deux grosses occasions manquées (45e+2, 1-0). A la reprise, Francfort s'est montré trop passif et Naples en a profité pour prendre le large grâce à Osimhen, qui n'avait plus qu'à pousser au fond un centre de Giovanni Di Lorenzo (53e, 2-0). Les leaders de la Serie A ont poursuivi sur la même dynamique et Zielinski a transformé un penalty, qui lui avait été accordé pour une faute de Djibril Sow (64e, 3-0). (Belga)