Milan-Sanremo - Soudal Quick-Step avec Alaphilippe et trois Belges sur La Primavera

Julian Alaphilippe a remporté La Primavera en 2019 et a terminé deux fois sur le podium: deuxième en 2020 et troisième en 2017. L'an passé, il était absent, malade. Cette année, il espère à nouveau pouvoir jouer les premiers rôles. Proche d'une victoire d'étape sur Tirreno-Adriatico la semaine passée, l'ancien champion du monde a eu la confirmation que les jambes tournaient bien en vue du premier Monument de l'année. "Nous prendrons le départ avec beaucoup de grinta", a déclaré le directeur sportif Davide Bramati dans un communiqué. "Julian a gagné cette course il y a quelques années, il a montré de belles choses cette saison et nous savons qu'il sera l'un des coureurs à surveiller, mais sur base de ce que nous avons vu à Paris-Nice et Tirreno-Adriatico, il y aura beaucoup de favoris. La confiance est là, les gars sont prêts après un bon début de saison. A présent nous espérons juste que la chance sera de notre côté, car nous sommes très motivés pour obtenir un bon résultat." (Belga)