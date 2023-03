NBA - Milwaukee premier qualifié pour les playoffs

La vie est belle pour les Bucks de Giannis Antetokounmpo, auteur de 36 points sur le parquet des Suns, dans ce qui constitue la 50e victoire en 69 matches de la franchise du Wisconsin, un total qui assure au leader de la Conférence Est une place au soleil. Dans l'Arizona, le champion NBA 2021 a toutefois dû cravacher, face à une belle équipe de Phoenix, 4e à l'Ouest et portée par Devin Booker (30 pts). La vie est au contraire plutôt compliquée en ce moment pour leur alter ego de la Conférence Ouest, Denver. Il y a une semaine, les Nuggets roulaient aussi des mécaniques, avec un bilan de 46 victoires et 19 défaites, loin devant Memphis, deuxième. Mais la franchise du Colorado a enchaîné quatre revers de rang, le dernier en date mardi à Toronto, auteur de 49 points, dans le premier quart -un record pour la franchise canadienne. Cela dit Denver compte encore cinq victoires d'avance sur les Grizzlies. LA Lakers (10e à l'Ouest), a conquis une précieuse victoire (108-123) à la Nouvelle-Orléans (12e), un concurrent direct, grâce à Anthony Davis (35 pts, 17 rbds), mais sans LeBron James. A l'Est, Cleveland (4e) et New York (5e) ont fait respecter la logique en s'imposant respectivement à Charlotte (104-120) et Portland (107-123). Malgré Damian Lillard, qui a de nouveau brillé en inscrivant 38 points (dont 8 à trois points), les Blazers, antépénultièmes de leur Conférence, sont mal embarqués. (Belga)