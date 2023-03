Procès des attentats à Bruxelles - La cour poursuit jeudi l'audition des victimes de Maelbeek et de leurs proches

L'audience débutera par l'audition de proches de Aline Bastin, décédée dans le métro à Maelbeek. Seront ensuite entendus des proches de victimes blessées, une victime et des membres des familles de Mélanie Defize et Yves Cibuabua Ciyombo, qui ont également perdu la vie à Maelbeek. Dix hommes sont accusés dans le procès des attentats du 22 mars 2016 à Bruxelles. Oussama Atar, qui serait mort en Syrie, fait défaut. Huit autres - Mohamed Abrini, Osama Krayem, Salah Abdeslam, Sofien Ayari, Bilal El Makhoukhi, Hervé Bayingana Muhirwa, Ali El Haddad Asufi et Smail Farisi - sont accusés de participation aux activités d'un groupe terroriste, d'assassinats terroristes sur 32 personnes et de tentatives d'assassinat terroriste sur 695 personnes. Le neuvième, Ibrahim Farisi, ne doit répondre que de participation aux activités d'un groupe terroriste. Le 22 mars 2016, deux explosions ont retenti à 07h58 dans le hall des départs de l'aéroport de Bruxelles-National à Zaventem. Une troisième bombe a été découverte sur les lieux un peu plus tard, que les services de déminage ont fait exploser après avoir évacué les services de secours et de police encore sur place. Une heure plus tard, vers 09h10, une nouvelle explosion s'est produite, cette fois à Bruxelles, dans la station de métro Maelbeek. Ces attaques terroristes ont fait 32 morts et des centaines de blessés. (Belga)