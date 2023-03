Qualifications Euro 2024 - Zlatan Ibrahimovic de retour avec la Suède, prochain adversaire des Diables Rouges

L'attaquant de l'AC Milan, 41 ans, effectue ainsi son retour avec la Suède qui doit affronter la Belgique le 24 mars à Solna puis l'Azerbaïdjan trois jours plus tard au même endroit. Après une absence de plusieurs mois pour blessure, Ibrahimovic - qui compte 121 caps (62 buts) avec la Suède -, a repris du service à trois reprises avec son club en Italie et estime être dans une forme décente. "Vu sous cet angle, je pense qu'il a quelque chose à apporter. Surtout sur le terrain, mais aussi en dehors", a justifié Janne Andersson qui n'envisage pas cependant de lui donner une place de titulaire. La Suède se rassemble lundi pour cette campagne de qualifications pour l'Euro 2024 en Allemagne. Ce groupe F comprend aussi l'Estonie et l'Autriche. Dominic Tedesco, le nouveau sélectionneur des Diables Rouges doit donner sa première sélection vendredi. (Belga)