TC Liège - Un septuagénaire condamné à 12 mois avec sursis pour attouchements sur sa belle-fille

La victime avait dénoncé trois scènes d'atteintes à l'intégrité sexuelle commises par son beau-père entre novembre et décembre 2020 à l'occasion des gardes de son enfant. Le prévenu avait abusé de l'état de faiblesse de sa belle-fille pour l'enlacer contre son gré ou caresser des zones intimes. Il lui était reproché d'avoir fait boire la victime avant de poser sur elle les gestes déplacés. Le prévenu était connu pour adopter régulièrement des comportements malsains envers les femmes. Il adoptait l'attitude d'un dragueur. Mais il avait affirmé que c'est la victime qui l'avait provoqué et qui avait sollicité ces gestes. Il la décrivait comme une personne vénale et aguicheuse. La victime avait subi une incapacité de deux ans après ces faits, avec un traumatisme très ancré, selon un expert. Le prévenu avait sollicité son acquittement. Il prétendait qu'il n'avait pas utilisé de violences ou de menaces avant de poser ces gestes pour lesquels il soutenait que sa victime était d'accord. Mais le tribunal n'a pas suivi ses explications et l'a condamné à une peine de 12 mois de prison avec sursis pour les deux tiers. (Belga)