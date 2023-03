WRC - Rallye du Mexique - De la terre et en altitude, les hybrides à l'épreuve de jeudi à dimanche au Mexique

Vingt-trois spéciales sont au programme de jeudi à dimanche pour un total de 320 km chronométrés. Le coup d'envoi sera donné jeudi soir avec une festive cérémonie d'ouverture haute en couleurs et en danse. Les équipages effectueront deux passages dans la spéciale urbaine de Guanajuato (1,12 km), passant en partie sous terre, dans les tunnels de l'époque où la ville était le centre mondial des mines d'argent. Vendredi, les équipages s'attaqueront à trois spéciales dans les montagnes autour de la ville. El Chocolate (31,45 km), Ortega (15,61 km) et Las Minas (13,61 km) jusqu'à près de 2800 mètres d'altitude. Après une assistance à León, les trois tests seront répétés avant deux super-spéciales inédites en fin de journée. Las Dunas (3,84 km) et ses routes de carrière seront d'ailleurs empruntées à quatre reprises durant le rallye tandis que Distrito León Mx Rock & Rally (2,83 km) sera disputée sur de l'asphalte et des pavés. Cette première journée complète d'action totalisera 128,01 km chronométrés, soit un peu moins que les 128,61 km prévus le lendemain dans les montagnes au nord et à l'est de la ville hôte. Ibarrilla (14,89 km), El Mosquito (22,47 km), Derramadero (21,69 km) et Las Dunas seront négociées le matin et l'après-midi avec deux boucles entrecoupées d'une assistance. Un nouveau passage dans Distrito León Mx Rock & Rally complètera le programme de l'avant-dernière étape. Dimanche, l'étape décisive se composera de quatre secteurs chronométrés, à commencer par Las Dunas, puis le gros morceau du rallye, Otates (35,39 km). Les équipages prendront ensuite la direction de San Diego (12,56 km) avant la Power Stage à El Brinco (9,58 km) portant le total de la journée à 61,37 km. (Belga)