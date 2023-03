WRC - Rallye du Mexique - Tänak veut confirmer au Mexique, Ogier pour une septième victoire, un record

Pour le premier rallye du Mexique depuis 2020 après deux années blanches à cause du Covid-19, l'octuple champion du monde français, engagé dans un programme partiel avec Toyota, est de retour sur les routes après avoir choisi de ne pas participer au rallye de Suède en février. Comme sur le mythique rallye Monte-Carlo, première épreuve du calendrier qu'il a remporté pour la 9e fois en janvier --un record --, le pilote de 39 ans tentera de signer au Mexique une septième victoire là aussi synonyme de record de l'épreuve. Pour l'heure, Sébastien Loeb et lui en compte six chacun. En Suède, Tänak - pour sa première victoire avec M-Sport Ford - avait devancé les Hyundai de l'Irlandais Craig Breen et Thierry Neuville. Au championnat, Tänak compte 41 points, devant le champion en titre finlandais Kalle Rovanperä (38 pts). Le pilote Belge est 3e (32 points). L'altitude à laquelle évoluent les pilotes et leurs machines dans les montagnes de la Sierra de Lobos et de la Sierra de Guanajuato, conjuguée à des températures avoisinant les 30 degrés, font généralement du rallye du Mexique un test de fiabilité pour les mécaniques. L'enjeu sera d'autant plus important cette année que les équipes testeront jusqu'à 2.700 m d'altitude leurs bolides hybrides, une technologie adoptée l'an dernier en catégorie reine. Vingt-trois spéciales sont au programme ce week-end, pour un total de 320 km chronométrés. Le coup d'envoi sera donné jeudi soir avec deux courts passages dans les rues étroites et les anciens tunnels miniers de la ville de Guanajuato. (Belga)