WRC - Rallye du Mexique - Thierry Neuville prêt à "tirer pleinement profit de l'hybride et du surplus de puissance"

C'est la dixième fois que Neuville prendra le départ du Rallye du Mexique où il a terminé au mieux 3e (en 2013, 2014 et 2017). "C'est fantastique de revenir au Mexique, c'est une course que l'on ne peut comparer à rien d'autres en Europe. Les spéciales sont différentes, on roule en altitude et les voitures hybrides vont réagir différemment", a analysé le pilote germanophone. "L'aspect hybride des Rally1 apportera en effet un boost alimenté par batterie, et de fait moins impacté par l'air moins dense. La génération actuelle génère environ 520 chevaux à pleine puissance au niveau de la mer. Environ 130 d'entre eux sont délivrés électriquement et ne seront pas affectés par l'altitude, contrairement au moteur à combustion interne qui, privé d'oxygène, perd environ 25 % de sa puissance", avaient détaillé les organisateurs "Cela sera intéressant", confirme Neuville. "Nous sentirons clairement un petit coup de boost et il faut donc que tout soit prêt pour tirer pleinement profit de l'hybride et du surplus de puissance. Avec le boost, nous devrions avoir les voitures les plus puissantes que nous ayons jamais pilotées au Mexique. Ce sera toutefois un immense défi, car c'est la première fois que nous emmenons ces voitures à de telles altitudes et il s'agit également du premier rallye terre de la saison. Notre objectif pour le week-end est de figurer parmi les plus rapides et de lutter pour une place sur le podium." (Belga)