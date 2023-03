Bredene-Coxyde Classic - Jonas Rickaert effectue sa rentrée après six mois d'absence, "mentalement il est prêt"

(Belga) Sa dernière course remonte au 28 septembre au Memorial Fred De Bruyne qu'il n'a même pas pu terminer, et encore, l'homme n'aura couru que le circuit d'Houtland une semaine plus tôt et c'est tout sur les douze derniers mois. Jonas Rickaert est ainsi très heureux de pouvoir effectuer sa rentrée en compétition vendredi à la semi-classique flamande Bredene - Coxyde (1.Pro).