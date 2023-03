Conference League - Vertonghen après la qualification d'Anderlecht : "C'est une surprise pour tout le monde"

Une qualification vue comme un exploit vu le gros morceau qu'était Villarreal. "C'est une surprise pour tout le monde", a confié Jan Vertonghen au micro de la RTBF après le match. "On a tout donné durant les premières vingt minutes. On a eu un peu de chance mais en deuxième mi-temps on a eu les meilleures occasions. Ils ont eu des occasions, c'est une grande équipe qui a gagné l'Europa League. Mais on a eu un grand gardien.", a ajouté le défenseur du Sporting. Questionné sur son futur chez les Diables Rouges et la liste de Domenico Tedesco ce vendredi, Vertonghen a préféré botter en touche : "On verra, je suis là pour profiter de la victoire avec mon équipe". (Belga)