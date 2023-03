Création de Masters en médecine - Le blocage persiste au sein du gouvernement

"Les discussions vont se poursuivre", a indiqué le porte-parole de la ministre de l'Enseignement supérieur, Valérie Glatigny (MR), sans pouvoir préciser à ce stade quand le dossier reviendra sur la table du gouvernement. La majorité arc-en-ciel en FWB connaît un nouvel accès de tension depuis le refus opposé le mois dernier par la ministre libérale aux deux demandes de nouvelles habilitations de l'UMons et de l'UNamur. Mme Glatigny justifie sa position à la fois en raison du contingentement des médecins ainsi qu'en raison de l'impact budgétaire de ces demandes pour une Fédération Wallonie-Bruxelles aux ressources limitées. PS et Ecolo sont, eux, favorables à ces nouveaux masters. Ils voient notamment dans leur création une possibilité d'assurer une meilleure couverture en soins dans les provinces concernées. Face au refus du partenaire libéral, le président du PS Paul Magnette a fait encore un peu plus monter la pression mercredi soir. Le Carolo en effet évoqué la possibilité de constituer une majorité alternative au Parlement de la FWB pour valider le dossier. (Belga)