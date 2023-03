Deux bureaux de douane anversois menacés de fermeture temporaire par manque de personnel

C'est la section anversoise du Vlaams Belang qui a annoncé la nouvelle jeudi, dénonçant la décision prise par manque de personnel et l'impact qu'elle aura sur le trafic de drogue transitant par le port. "Il n'est nullement question de fermer définitivement les bureaux de quais (869 et 913), notamment en raison du scanning à 100% pour lequel ces terminaux à conteneurs constituent un site important", nuance le SPF Finances. "Ce qui est vrai, c'est que nous sommes confrontés à une pénurie flagrante de personnel de niveau C/D, ce qui peut nous obliger à donner temporairement la priorité aux tâches du poste d'inspection frontalier de la Rive droite et à le doter en permanence de personnel pendant toute sa période d'ouverture", reconnait l'administration. Certains membres du personnel sont partis ces derniers mois en raison de leur pension, d'une mutation médicale ou d'un départ vers le secteur privé, explique encore le SPF Finances. "Des recrutements pour le niveau C sont en cours et permettront de remédier à cette pénurie de personnel", assure-t-il. (Belga)