En 2021, l'espérance de vie à la naissance dans l'UE a baissé pour la 2e année consécutive

En 2020, la moyenne avait déjà chuté à 80,4 ans. Ce constat coïncide avec l'apparition soudaine du coronavirus. Il est valable aussi bien pour les femmes que pour les hommes. L'espérance de vie à la naissance des femmes (82,9 ans) est restée supérieure à celle des hommes (77,2 ans) en 2021. Au niveau des pays, les statistiques les plus élevées en 2021 ont été enregistrées en Espagne (83,3 ans), en Suède (83,1 ans), au Luxembourg et en Italie (82,7 ans chacun). La Belgique (81,9 ans) se classe en 8e position en compagnie de la Finlande. Les espérances de vie les moins favorables dans l'UE ont été estimées en Bulgarie (71,4 ans), en Roumanie (72,8 ans) et en Lettonie (73,1 ans). Les statistiques récoltées en Tchéquie, en Croatie, en France, à Malte et au Portugal ne sont pas complètes, tandis que celles en Pologne et en Roumanie proviennent d'estimations. Par ailleurs, les disparités entre régions sont parfois importantes. Si Madrid (85,4 ans), la Navarre (84,8 ans) et les îles Åland (84,6 ans) en Finlande trônent en tête des zones les plus bénéfiques, il n'en va pas de même pour le Nord-Ouest (69,7 ans), le Centre-Nord (70,4 ans), le Sud-Est (71,0 ans) et le Nord-Est (71,2 ans) de la Bulgarie. Avec une espérance de vie à la naissance de 79 ans, le Hainaut est la province belge la plus mal lotie et la 79e région d'Europe. À l'inverse, le Brabant flamand (83,6 ans) figure parmi les meilleurs territoires européens. Seules 11 autres zones présentent de meilleurs résultats. (Belga)