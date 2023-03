EuroCoupe FIBA - Venise et Antonia Delaere dominés à Galatasaray en demi-finale aller

Les Italiennes tenaient encore le choc en première période, mais se sont écroulées en deuxième mi-temps et devront aborder le match retour jeudi prochain avec un handicap de 25 points. Antonia Delaere a dû se contenter d'un point, deux rebonds et une passe décisive en 33 minutes de jeu. Mercredi, LDLC Asvel Lyon s'est imposé avec Julie Allemand (7 points, 4 assists, 2 rebonds) face à Villeneuve d'Ascq 84 à 80 lors de l'autre demi-finale aller. Dans les rangs nordistes, coachés par Rachid Meziane, le sélectionneur des Belgian Cats, Hind Ben Abdelakder a inscrit 8 points, pris 3 rebonds et délivré une passe décisive. Le match retour est prévu jeudi prochain à Villeneuve. La finale se jouera en aller-retour les 5 et 12 avril. (Belga)