Europa League - La Juventus et Manchester United avancent en quarts de finale, comme Séville et Feyenoord

Victorieuse 1-0 à l'aller, la Juventus s'est imposé 0-2 à Fribourg grâce à un penalty de Dusan Vlahovic (45e), après une main de Manuel Gulde, exclu pour deux avertissements sur cette phase, et à un but de Federico Chiesa (90e+5). Manchester United se trouvait en ballottage favorable après sa victoire 4-1 à l'aller face à Betis. Les 'Red Devils' ont récidivé, l'emportant 0-1 via Marcus Rashford (56e). Séville s'est incliné 1-0 face à Fenerbahçe, après un but d'Enner Valencia (41e sur penalty) mais sa victoire 2-0 à l'aller lui ouvre les portes des quarts de finale. Du côté turc, Michy Batshuayi est sorti blessé après 19 minutes de jeu. Après le partage 1-1 de l'aller, le Feyenoord n'a laissé aucune chance au Shakthar, battu 7-1 avec notamment des doublés d'Orkun Kökçu et d'Oussama Idrissi. Les huitièmes de finale se poursuivent en soirée avec quatre rencontres, dont Union Saint-Gilloise/Union Berlin. (Belga)