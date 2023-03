Europa League - L'Union Saint-Gilloise se joue de l'Union Berlin et file en quarts de finale

Dès la 6e minute de ce quatrième affrontement de la saison entre les deux Union, l'USG passait tout près de l'ouverture du score. Après un contre, Simon Adingra perdait son duel avec Frederik Ronnow, le ballon arrivait à Victor Boniface, dont le tir terminait sur le poteau. Le but tombait une dizaine de minutes plus tard: Adingra, au pressing, récupérait un ballon aux abords du rectangle et servait Teddy Teuma, dont la frappe ne laissait aucune chance à Ronnow (18e). La réaction allemande passait par un missile de Josip Juranovic de peu à côté sur coup franc (21e). L'Union doublait la mise à la 63e minute. Boniface s'infiltrait sur la gauche avant de centrer pour Lazare Amani, qui reprenait victorieusement en un temps. Gustaf Nilsson butait sur Ronnow (80e) puis Berlin se retrouvait, quelques instants plus tard, à dix après le deuxième jaune reçu par Janik Haberer (80e). Boniface passait à quelques centimètres du troisième but en contre, lorsqu'il lobait Ronnow, mais Niko Giesselmann parvenait à dégager juste avant la ligne (87e). Un but de Lazare était ensuite annulé après intervention du VAR (90e). Ce n'était que partie remise pour l'Union, Loïc Lapoussin fixant le score à 3-0 d'une frappe puissante de l'entrée du rectangle (90e+4). Les supporters jaunes et bleus présents au stade d'Anderlecht pouvaient faire la fête, car l'Union se qualifie pour les quarts de l'Europa League, dont le tirage est programmé vendredi. (Belga)