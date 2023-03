Grand Prix de Denain - Timo Kielich, 3e: "J'ai découvert les pavés du Nord"

"Nous avons bien contrôlé les premiers cent kilomètres de la course"» a indiqué Timo Kielich. "Le vent était assez dérangeant. Nous sommes ensuite entrés dans les secteurs pavés où le but était de pouvoir suivre. Nous y avons perdu Dries De Bondt sur ennuis techniques. J'ai accroché l'échappée partie dans les derniers secteurs. L'équipe UAE et Molano ont bien travaillé pour prendre les choses en mains. Nous avons réussi à sortir à quatre dans les derniers pavés et à aller au bout pour disputer le sprint. Malheureusement, Molano et van Dijk étaient plus rapides que moi. Je suis quand même satisfait de ma course. Mais je continue à chercher une victoire. A Denain, nous devions jouer le sprint avec Lionel Taminiaux mais ça n'a pas réussi. Notre consigne était, de toute façon, de garder quelqu'un à l'avant et j'y étais. Je considère cette course comme un petit Paris-Roubaix, ce fut une découverte pour moi, ces longs tronçons pavés, jamais plats. Je n'y serai toutefois pas cette année, mais peut-être un jour". Timo Kielich prendra une semaine de repos avant de se préparer pour le Tour de Turquie à partir du 30 avril. (Belga)