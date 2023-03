Invasion de l'Ukraine - La Pologne affirme avoir démantelé un réseau d'espionnage russe

"Tout le réseau a été démantelé", a déclaré le ministre polonais de la Défense Mariusz Blaszczak à la radio publique polonaise PR1. "C'était un groupe d'espionnage, un groupe de personnes qui collectaient des informations pour ceux qui ont attaqué l'Ukraine", a-t-il ajouté. "La menace était réelle", a insisté le ministre, sans donner d'autres précisions. Le ministre polonais de l'Intérieur doit tenir une conférence de presse à ce sujet jeudi à 11H00 (heure belge). Mercredi, la radio privée polonaise RMF FM a indiqué, citant des sources anonymes, que l'Agence de sécurité intérieure ABW avait interpellé six étrangers travaillant pour les services secrets russes et censés mener des préparatifs à des actes de sabotage en Pologne. Les personnes suspectes ont été interpellées après la découverte de caméras cachées, qui étaient disposées sur d'importants itinéraires et nœuds ferroviaires, enregistrant et transmettant des données sur le trafic. Selon RMF, "des dizaines d'appareils" de ce type ont été installés, principalement sur des tronçons de voies ferrées menant vers le sud-est du pays, notamment à proximité de l'aéroport de Jasionka, près de Rzeszow, qui est l'un des principaux points de transfert d'armes et munitions occidentales vers l'Ukraine. Suite à cette opération, les services et la police ont été mis en état d'alerte maximale et la sécurité des voies ferrées et des infrastructures stratégiques a été renforcée, selon la chaîne RMF. (Belga)