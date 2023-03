La mer du Nord, principale voie d'acheminement de la cocaïne vers l'Europe occidentale

Dans son rapport sur le marché mondial de la cocaïne, l'agence des Nations unies s'est inquiétée du fait que la culture de la plante de coca utilisée pour fabriquer la cocaïne a fait un bond de 35% en 2021 après une stagnation enregistrée l'année précédente en raison de la pandémie. La superficie cultivée en Amérique du Sud aurait atteint plus de 300.000 hectares. L'ONUDC a également indiqué que l'augmentation de la production était en partie due aux progrès réalisés dans le traitement chimique de la plante de coca. Dans de nombreuses régions du monde, la demande en drogues a également augmenté au cours de la dernière décennie, selon le rapport. L'ONUDC estime que la route de la mer du Nord pourrait avoir contribué à une plus grande distribution de la cocaïne en Europe. En effet, il y a une dizaine d'années, des trafiquants d'origine albanaise ont commencé à acheter le produit directement en Amérique du Sud et à l'expédier en Belgique et aux Pays-Bas. Selon le rapport, les autorités ont saisi 89,5 tonnes de cocaïne à Anvers en 2021 et 70,6 tonnes à Rotterdam. (Belga)