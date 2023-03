La vente de RTL Belgium a rapporté 154 millions d'euros au groupe allemand

En mettant la main sur RTL Belgium, DPG (VTM, Het Laatste Nieuws, QMusic, Humo...) et Rossel (Le Soir, Sudinfo, L'Echo, De Tijd...), se sont emparés de trois chaînes de télévision (RTL-TVi, Club RTL et Plug RTL), de deux radios (Bel RTL et Radio Contact), d'une web radio (Mint), du service de streaming RTL Play, du site RTLInfo.be et de la régie publicitaire IP. Le montant évoqué de 250 millions d'euros n'avait, à l'époque, pas été confirmé par les partenaires. Le groupe, filiale de l'éditeur Bertelsmann, par ailleurs annoncé qu'il allait supprimer 500 postes et se séparer d'une vingtaine de magazines en Allemagne, afin de se concentrer sur ses "marques phares", sur fond de crise de la presse papier et de hausse des coûts. RTL Group, qui emploie actuellement 7.500 personnes en Allemagne, ne gardera qu'une dizaine de marques de magazine, qu'elle détient à travers ses filiales. En raison de la cession d'une vingtaine de titres, 200 salariés supplémentaires quitteront l'entreprise, portant le total des postes supprimés à 700. (Belga)