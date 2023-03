Qualifications Euro 2024 - Khéphren Thuram, Wesley Fofana et Brice Samba appelés pour la 1re fois en équipe de France

Les Bleus, finalistes du dernier Mondial au Qatar, affrontent les Pays-Bas le 24 mars à Saint-Denis et iront défier l'Irlande le 27. Pour ce premier rassemblement post-Mondial, Deschamps doit se passer de plusieurs joueurs blessés (Lucas Hernandez, Ousmane Dembélé, Paul Pogba, N'Golo Kanté, Ferland Mendy, Christopher Nkunku) et doit composer aussi avec les récentes retraites internationales des gardiens Hugo Lloris et Steve Mandanda et du défenseur Raphaël Varane. Avec Fofana, 22 ans, et Thuram, 21 ans, Deschamps injecte du sang neuf. Samba intègre lui la hiérarchie des gardiens aux côtés de Mike Maignan (AC Milan), qui devrait normalement devenir le titulaire, et Alphonse Aréola (West Ham). Parmi les cadres toujours présents, Deschamps a appelé Olivier Giroud (AC Milan), 36 ans et désormais le doyen de la sélection. Il fait partie de la liste des attaquants avec notamment la star Kylian Mbappé (PSG), Antoine Griezmann (Atlético Madrid), Kingsley Coman (Bayern Munich), Randal Kolo Muani (Francfort) et Marcus Thuram (Mönchengladbach). Fils du champion du monde Lilian Thuram, Khéphren Thuram rejoint son frère Marcus, présent au Mondial, dans la sélection. Selon le quotidien L'Equipe, les Thuram forment la 13e fratrie sélectionnée en même temps en équipe de France, succédant aux frères Lucas et Theo Hernandez. Ces derniers avaient même été alignés en même temps en novembre 2021 contre la Belgique en demi-finale de la Ligue des Nations. Avant les Hernandez, seules quatre autres fratries avaient été présentes en même temps sur le terrain. (Belga)