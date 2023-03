Trois agents pénitentiaires de la prison de Hasselt interpellés pour corruption passive

La perquisition à la prison de Hasselt s'inscrivait dans le cadre d'une enquête judiciaire pour corruption passive. Quelque 450 policiers et 20 chiens renifleurs ont donc fait une descente dans la prison mardi dernier en soirée. "Les recherches se sont principalement concentrées sur les moyens de télécommunication et plus particulièrement sur les mini-téléphones mobiles, de très petits appareils d'environ 4 centimètres. Il y avait des raisons suffisantes de croire que certains de ces objets circuleraient à l'intérieur des murs de la prison. Ces mini-téléphones portables n'ont cependant pas été retrouvés", a fait savoir jeudi la porte-parole du parquet du Limbourg, Marijke Teunis. (Belga)