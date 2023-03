Un bonus annuel de 5.526 euros brut pour les travailleurs d'Audi Brussels

L'usine bruxelloise d'Audi ne produit plus que des véhicules 100% électrique. Après la Q8 e-tron et la Q8 Sportback, elle entamera la production de la Q4 e-tron au second semestre de 2023. Le site a produit 50.302 voitures en 2022, soit 15% de plus que l'année précédente et un record pour l'électrique à Forest, où travaille quelque 3.000 personnes. (Belga)