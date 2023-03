Un homme touché par des coups de feu à Charleroi succombe à ses blessures

La scène de tirs a eu lieu, durant la nuit de dimanche à lundi, rue Neuve à Charleroi (province de Hainaut). Un suspect a fait feu vers deux hommes. "L'un a été blessé au thorax, le second au niveau de son mollet", a indiqué jeudi matin le parquet de Charleroi. L'homme plus grièvement blessé a été emmené en milieu hospitalier et a succombé à ses blessures dans les heures qui ont suivi son admission. Un dossier a été mis à l'instruction. Le suspect est toujours en fuite. "Nous n'avons aucune identité le concernant et nous n'avons pas plus d'informations concernant le contexte et l'origine des faits." Le parquet de Charleroi a confirmé que la victime, âgée d'une trentaine d'années, n'était pas connue de la justice. (Belga)