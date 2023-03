Virgin Orbit met en pause ses opérations et recherche de l'argent frais

Fondée par le milliardaire britannique Richard Branson en 2012, Virgin Orbit veut offrir un service de lancements spatiaux rapide et adaptable pour de petits satellites pesant entre 300 et 500 kg, un marché en pleine croissance. Après un test manqué en mai de l'année dernière, la société a envoyé avec succès pour la première fois en janvier 2023 une fusée dans l'espace à partir de l'aile d'un Boeing 747. Virgin Orbit espère être en mesure de donner de plus amples informations à ses équipes en milieu de semaine prochaine. Selon le média américain CNN, l'entreprise mène des pourparlers pour une injection de capital. L'action de l'entreprise, qui était déjà en chute depuis fin 2021, a perdu mercredi 10% de sa valeur. (Belga)